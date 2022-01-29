وليامز تؤكد مسؤولية الأجسام السياسية الليبية عن وضع خطة لإجراء الانتخابات

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن المسؤولية تقع على مجالس النواب والدولة والرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية تمنح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب ممثليهم.

وبينت وليامز في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن تصريحاتها جاءت خلال مقابلة أجرتها مع قناة العربية.

وشددت وليامز على أن الانسحاب الكامل للمرتزقة ليس شرطا مسبقا للانتخابات، مشيرة إلى أن عملية إخراجهم يجب أن تتتم بحذر وبينت أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم. وأشارت إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.