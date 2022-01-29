إذاعة سرت تتوقف عن البث نتيجة انقطاع الكهرباء

توقف البث المسموع لإذاعة سرت بداية من فجر اليوم السبت، في موقف يتكرر بشكل يومي بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء فى المدينة والذي يمتد إلى ساعات طويلة.

وقال إداريون في تصريح إلى «بوابة الوسط»، في الإذاعة إن البث الذي يتلقاه أهالي سرت ويُستفاد منه في أغلب الأوقات لمتابعة الأخبار والإعلانات والخدمات اليومية والبرامج الإذاعية توقف، ما تسبب في عزلهم نسبيًا عن أخبار المدينة.

– عودة إذاعة سرت للعمل بعد توقف لثلاث سنوات

وأوضحت المصادر أن قناة «ليبيا الوطنية» لم توفر مولدًا كهربائيًا للإذاعة وكذلك بلدية سرت التي كان بإمكانها توفير المولد لحل أزمة الانقطاع.

وفي مايو من العام 2018، عاد بث الإذاعة المحلية في سرت بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.