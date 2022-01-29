مراقبة آثار بنغازي تستلم قطعة تاريخية تعود إلى عام 1932

العنوان-بنغازي

أعلنت مراقبة آثار بنغازي عن استلامها جرس كنيسة يعود تاريخ صنعه إلى عام 1932.

وأوضحت المراقبة في بيان لها أن المواطن، خليفة الكوافي، من سكان مدينة المرج، وصاحب محل لشراء الخردوات تحصل على القطعة التاريخية عبر شرائها من سوداني الجنسية.

وقال مراقب آثار بنغازي، هاني العبدلي، أن الجرس يعد قطعة تاريخية، مثنيا على الحس الوطني لدى المواطن خليفة الكوافي، وسرعته في تسليم القطعة للمراقبة.

يشار إلى أن التسليم الاستلام تم بمحضر رسمي حرره رئيس قسم المتاحف بمراقبة آثار بنغازي، إبراهيم بوشعالة.