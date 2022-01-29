المنفي يبحث مع تحالف القوى الوطنية مستجدات المرحلة الحالية في البلاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع أعضاء تحالف القوى الوطنية، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، بعد أسبوعين حافلين بالقرارت المتعلقة بمسار الانتخابات والقوانين.

وأطلع تحالف القوى الوطنية، المنفي، على مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية، تساهم في استقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

وأكد المنفي استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي، مشددا على أهمية مشروع المصالحة الوطنية كطوق نجاة ليبيا، إذ لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والمصالحة الشاملة، كطريق الاستقرار والازدهار والتنمية بحسب وصفه.

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