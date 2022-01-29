الرجباني: حكومة الدبيبة لا تمنح الجيشَ التقدير الذي يستحقه في مواجهة الإرهاب

انتقد الخبير الاستراتيجي العميد محمد الرجباني عدم إعطاء الحكومة الجيشَ التقدير الذي يستحقه، حيث يقاتل من أجل استعادة الأمن والسيادة الليبية في ظل ظروف وتحديات صعبة، مضيفا أنه جرى وقف صرف الرواتب لرجال الجيش، في الوقت الذي منحت فيه “ترقيات” لأفراد في المجموعات المسلحة هم “مطلوبون جنائيًّا”.

وبالعودة إلى الاشتباكات التي شهدتها القطرون، أكد الرجباني في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية” وجود عناصر أجنبية كثيرة بين قتلى التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى تمكن رجال الجيش من أسر عناصر بينهم من يحمل جنسية النيجر وغيرها.