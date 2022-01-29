شركة الكهرباء: سرقة 1500 متر أسلاك من محطة الرجبان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء 1500 متر من أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي من محطة 11/66 الرجبان.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” سرقة 1500 متر من أسلاك الضغط العالي على خط آبار ترتوم من محطة 11/66 الرجبان، وكذلك سرقة عمودين كهربائيين، كما تم تفكيك محول كهربائي وسرقة ما بداخله من نحاس وذلك بدائرة توزيع الرجبان التابعة لإدارة توزيع الجبل.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية تؤرق الشركة والمواطنين في عديد المناطق.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس الجمعة سرقة 500 متر أسلاك ضغط عالي على خط “13” من فرعية 27 بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة مما تسبب في فقد التغذية على نحو أربع محولات هوائية ومحطة أرضية وانقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى سرقة أسلاك كهرباء ضغط عالي مسافة 950 متر على خط نعيمة “2” من 30 الدافية بدائرة توزيع شرق زليتن مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل والمزارع والمحلات.