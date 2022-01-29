البيوضي: الصفقة السياسية التي ستدفع باتجاه تشكيل حكومة موازية ستعيد البلاد للانقسامات

ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن الصفقة السياسية التي ستدفع باتجاه تشكيل حكومة موازية ستعيد البلاد للانقسامات ومربع الحرب في المدى القصير والقصير جدا.

البيوضي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الانتخابات هي المخرج السلمي الوحيد ويجب إجراؤها في أقرب الآجال.

وأشار إلى أن الحديث عن قوى فاعلة هو محاولة لإيجاد المبررات لأولئكم الذين همست في أذنهم قوى البغي الدولي والأجندات العابرة للحدود ( بلسان ستيفاني وعقل غسان).

كما أكد على أنه قد آن الأوان لانتخابات رئيس الدولة وسلطة تشريعية من أبناء الأمة ليتحملوا مسؤولية خياراتهم، إذ لا يحق لأحد أن يمارس الوصاية عليهم.

#وتوّه إلى أن الحراك المدني الداعم للانتخابات لا يزال يمارس دوره، ووجب دعمه وإسناده شعبيا بالتظاهر لانتزاع موعد نهائي قريب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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