“التعليم العالي” تشترط إبراز بطاقات التلقيح قبل دخول قاعات الامتحان

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أنه لن يُسمح للطلبة الذين لم يتلقوا أحد اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بالدخول إلى قاعة الامتحانات، مشترطةً ضرورة إحضار بطاقة التطعيم الخاصة.

وأضافت الوزارة أن الدراسة متواصلة طيلة أيام الأسبوع بناء على تقرير لجنة الإطار الوبائي والتي أخذت في عين الاعتبار كل الاحتمالات عند منح الإذن للجامعات بفتح أبواب الدراسة وفق إدراج لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرت إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين بمُراقبات التربية والتعليم في نطاق طرابلس الكبرى اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 30 من يناير الجاري؛ بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، خاصةً بعد الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية