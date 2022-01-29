إتفاق بين وزارة التعليم والمركز الوطني يقضي بإيقاف الدراسة أسبوعين بطرابلس

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لمُكافحة الأمراض قرارا بإيقاف الدراسة بمُراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمُدّة أسبوعين اِعتباراً من غدٍ الأحد على أن يتم اِحتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام.

واوضحت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تمّ اِتّخاذ القرار في اِجتماع لوزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة للشؤون التربوية ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات مع مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز.

في حين أحاط مُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح الحضور بأن قرار إيقاف الدراسة لأسبوعين. سببه تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى.

بدورهم، شدّد وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات. على أن يتم اِحتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام موضحين أن الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم مُستمرة شرط التّقيّد بالبروتوكول الصحي المعمول به.