السفير التركي: سنفتتح قنصلية في بنغازي ومعاينة مطار بنينا لاستئناف الرحلات الجوية

عبر السفير التركي كنعان يلمز، في رغبته في افتتاح قنصلية عامة لبلاده في مدينة بنغازي، إذا تهيأت الظروف، وكذلك دعوة فريق فني من خطوط الجوية التركية للقيام بمعاينة مطار بنينا، وإذا سارت الأمور على ما يُرام سيتم استئناف الرحلات.

يلمز وفي إيجار صحفي خلال زيارته للمدينة، قال: “نرى ليبيا واحدة موحدة، ولا نميز بين مناطقها، ومستعدون لتقديم كل ما في وسعنا لتحقيق التنمية والرفاهية في ليبيا، لأن ليبيا لها مكانتها خاصة في قلوبنا، ونحن سعداء بوجودنا في مدينة بنغازي المميزة”.

وأضاف “التقينا مع رجال أعمال ليبيين، وتباحثنا حول مسألة استئناف المشاريع السابقة، وتولي مشاريع جديدة في الفترة القادمة، حيث أن الأجواء إيجابية، وسنوطد العلاقات من خلال زيارتنا المكثفة”.

وتابع “تواجدنا في ليبيا، جاء بناء على مذكرة التفاهم مع ليبيا، لتقديم الاستشارات وتدريب العناصر الليبية، وهو شأن ليبي داخلي، ومجلس النواب مخول لاعتماد الاتفاقية، ومذكرة التفاهم غير مقتصرة على مجموعة واحدة، ونرى ليبيا واحدة موحدة وإذا وُجدت حاجة فسنوسع قواتنا وتدريبنا في ليبيا”.