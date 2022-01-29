افتتاح مركز ابتكار للخدمات الالكترونية والمالية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم السبت مركز ابتكار للخدمات الالكترونية والمالية بحضور مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ومندوبين عن المصارف التجارية وعدد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الوزير أكد أن التحول الرقمي ومواكبة التطور المعلوماتي أساس قيام الدولة الحديثة والقضاء على الفساد الإداري والمالي بالإدارة التقليدية مشيراً أن هذه الخطوة تدعم الدولة في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة بأيدٍ وطنية ذات كفاءة وقدرة على قيادة المرحلة.

ويتضمن مركز الابتكار مركز خدمات تخصيص وترميز البطاقة والصكوك المصرفية ومركز قواعد البيانات والمعلومات ومركز تأهيل وتدريب بالشراكة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.