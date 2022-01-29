باشاغا يحمل حكومة الدبيبة مسؤولية فشل إجراء الانتخابات ويطالب باستبدالها

حمل المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية فشل إجراء الانتخابات في ليبيا، التي كان مزمعًا لها في 24 ديسمبر الماضي، مؤكدًا ضرورة استبدال هذه الحكومة «عبر توافق ليبي يجمع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة».

وقال باشاغا، لدى استقباله وفد من مشايخ وأعيان المنطقتين الجنوبية والغربية اليوم في طرابلس، «كنا نسير في خط الانتخابات، وكادت تنجح لولا بعض الظروف القاهرة»، محملًا الحكومة المسؤولية بالكامل عن فشل إجراء الانتخابات.

وتابع خلال فيديو خلال اللقاء، أن حكومة الوحدة الوطنية «عملت بكل ما لديها من قوة لعرقلة الانتخابات وتوقفها بالكامل»، بعدما كان أهم مهامها وواجباتها قيادة ليبيا للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة والدفع باتجاه المصالحة وإصلاح خدمات الليبيين والوضع المعيشي الاقتصادي، لكنه لم يذكر مظاهر محددة لهذه العرقلة.

– باشاغا يبحث مع مشايخ المنطقتين الجنوبية والغربية سبل «حلحلة الانسداد السياسي»

– باشاغا ونورلاند يؤكدان أهمية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

– باشاغا يحتج على موقف بريطانيا بطلبها استمرار حكومة الوحدة

وأضاف «نحن» الآن بصدد إجراءات تغيير الحكومة، مطالبًا القيادة الجديدة «التي سيتم اختيارها أن تكون أولى مهامها الانتخابات القادمة؛ لأن هذا ما يتمناه الليبيون»، مضيفا أن الحكومة القادمة من أهم مهامها إصلاح المشاكل الحياتية للمواطن، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإتمام ملف المصالحة الوطنية، وتوحيد القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى وتنسيق العمل بينها، فضلا عن ضرورة وصول جميع الخدمات للمناطق والمدن البعيدة عن طرابلس ومركز الحكم، من خلال نظام اللا مركزية.

ولفت إلى ضرورة وضع نظام حكم في ليبيا يُرضي كل الليبيين، «لا يكون فيه شموليا، سواء كان مدنيا أو عسكريا أو دينيا».