بن شرادة: الحكومة الحالية انتهت بعد فشلها في توحيد المؤسسات

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن “البرلمان اقتنع بالذهاب إلى المسار الدستوري، ويود التشاور مع مجلس الدولة بشأن خارطة الطريق والمحور الرئيسي فيها المسار الدستوري”.

وشدد بن شرادة في تصريحات صحفية، على “ضرورة الذهاب إلى الدستور حاليا وإنهاء المراحل الانتقالية لأن التجارب السابقة ابتداء من الصخيرات مرورا بجنيف وبرلين وغيرها، كلها فيها اختراق خاصة من المجتمع الدولي”، وفق قوله.

وأضاف: “وصلنا إلى مرحلة يجب أن من ينظم العلاقة هو الدستور أنه بداية الدولة، وربما يأخذ وقت من 6 أشهر إلى سنة ويبج أن تكون هناك حكومة آخر المراحل الانتقالية للإشراف على الانتخابات الدائمة على ضوء الدستور”.

وتابع بن شرادة: “الحكومة الآن انتهت بحسب خارطة الطريق وفشلت في توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية ونريد حكومة تمهيدية قوية”.