وزارة الصحة: زيادة في معدل الإصابات بفيروس كورونا بالمنطقة الشرقية

قال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، لاحظنا زيادة في معدل الإصابات بفيروس كورونا، والزيادة بين أطفال المدارس كبيرة ما يؤكد بداية الموجة الرابعة في المنطقة الشرقية.

أضاف في تصريحات صحفية أن معدل حالات الدخول للعزل تجاوز 30 حالة في المنطقة الشرقية بعد أن كان خلال الأسابيع الماضية يتراوح بين حالة إلى ثلاث حالات فقط، ولا وفيات تذكر حتى الآن.

وتابع قائلًا: “نتوقع أن يرتفع معدل الإصابات منتصف الأسبوع بشكل كبير ونخشى عزوف الأطباء والعاملين في مراكز العزل لعدم حصولهم على رواتبهم، و مراكز العزل جاهزة من حيث توفر الإمكانيات ويبقى توفر الكادر الطبي من عدمه هاجسا لدينا، ونأمل العمل على تسوية أوضاع الكوادر الطبية”.

واختتم: “نوصي بإيقاف الدراسة إلى حين استقرار الوضع لاسيما والمنطقة داخلة على موجة برد جديدة سيكون لها تأثير سلبي على الطلبة”.