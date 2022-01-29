إيقاف الدراسة لمدة أسبوع في جادو

أعلنت اليوم السبت مراقبة التربية والتعليم جادو إيقاف الدراسة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأكدت مراقبة التربية والتعليم جادو عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بعد التشاور مع المجلس البلدى جادو تقرر إيقاف الدراسة لمدة اسبوع اعتبارا من يوم غد الأحد.

واتفقت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لمُكافحة الأمراض على إيقاف الدراسة بمُراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمُدّة أسبوعين اِعتباراً من غدٍ الأحد، على أن يتم اِحتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام.

وأكدت وزارة التعليم في بيان لها أنه تمّ اِتّخاذ القرار في اِجتماع لوزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، مع مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز.

وبين مُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض حيدر السائح أن قرار إيقاف الدراسة لأسبوعين سببه تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى.