العيضة: الموجة الرابعة بدأت في المنطقة الشرقية ونخشى عزوف الأطباء والعاملين بمراكز العزل

ليبيا – قال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة إنه تم ملاحظة زيادة في معدل الإصابات بفيروس كورونا، والزيادة بين أطفال المدارس كبيرة ما يؤكد بداية الموجة الرابعة في المنطقة الشرقية.

العيضة أوضح في تصريح لمنصة “فواصل” أن معدل حالات الدخول للعزل تجاوز 30 حالة في المنطقة الشرقية بعد أن كان خلال الأسابيع الماضية يتراوح بين حالة إلى ثلاث حالات فقط، ولا وفيات تذكر حتى الآن.

وتوقع أن يرتفع معدل الإصابات منتصف الأسبوع بشكل كبير، مبدياً نخوفه من عزوف الأطباء والعاملين في مراكز العزل لعدم حصولهم على رواتبهم.

وأكد على أن مراكز العزل جاهزة من حيث توفر الإمكانيات ويبقى توفر الكادر الطبي من عدمه هاجسا لديهم، مبدياً أمله العمل على تسوية أوضاع الكوادر الطبية.

وأوصى بإيقاف الدراسة إلى حين استقرار الوضع لاسيما والمنطقة داخلة على موجة برد جديدة سيكون لها تأثير سلبي على الطلبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية