“مكافحة الأمراض” يحدد معايير التمييز بين أعراض أوميكرون ونزلات البرد

ميّز المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعراض المتحور أوميكرون عن نزلات البرد الأخرى، بالرغم من تشابهها معها خاصة في النزلات التي تحدث خلال الشتاء.

وأضاف المركز أنه إذا شعر المريض بارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم أو سعال مفاجئ، فهو مريض بنسبة 80 % بالأنفلونزا، وليس بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن فيروس الجائحة يتسلل إلى جسد المريض بشكل تدريجي ابتداءً من يوم الإصابة، ليصبح من غير المُمكن أن تظهر أعراض ثانوية أو أولية على المريض بشكل مفاجئ، بخلاف الأنفلونزا التي حين تصيب الإنسان وتلزمه الفراش مباشرةً، ولمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

وذكر المركز في إدراج له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أن الأعراض المفاجئة للحالات الحرجة تتجسد في ضيق التنفس الحاد أو الفشل الكلوي أو توقف بعض الأعضاء الأساسية عن العمل، وهو سبب الزيادة اليومية لأعداد الوفيات سواءً للحالات الحرجة أو التي يُجمع الأطباء على أنها مستقرة.

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