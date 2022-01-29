ترجيح بيع 5.5 مليون سيارة في 2031

توقعت منظمة أبحاث السوق المثابرة الأمريكية توسع سوق السيارات في البلاد بمعدل نمو سنوي قدره ستة فاصلة واحد بالمئة، خلال الفترة من 2021 إلى 2030، لتصل إلى مبيعات تزيد عن 5 ملايين و500 ألف سيارة بحلول 2031.

ووفق المنظمة فإن السيارات المستعملة والتي يتم استيرادها من كوريا الجنوبية وأوروبا والصين وأمريكا تهيمن على السوق المحلي، ومن المتوقع أن يؤدي تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع الدخل وزيادة شعبية سيارات الدفع الرباعي وحظر استيراد بعض السيارات المستعملة إلى تعزيز السوق، مشيرة إلى أن تويوتا احتلت المرتبة الأولى من إجمالي عدد السيارات على الطرق في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا