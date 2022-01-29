الدبيبة لـ”المعتصمين من الصم والبكم”: شكلنا مجلس أعلى لذوي الإعاقة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عددًا من المواطنين من فئة الصم والبكم والمعتصمين داخل مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي منذ عدة أيام.

حيث استمع الدبيبة إلى مطالبهم المتمثلة في تفعيل القوانين التي تضمن حقوق هذه الفئة وضرورة الاهتمام بهذه الشريحة.

من جهته أوضح أن حكومة الوحدة الوطنية شكلت المجلس الأعلي لذوي الإعاقة وعملت على عقد اجتماعاته والذي يضم عددا من الوزراء وذوي العلاقة وعملت عليى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه صندوق التضامن الاجتماعي لاداء مهامه وتقديم خدمات جيدة لكافة الشرائح, مؤكدًا اهتمامه بدعمهم وتقديم كافة الخدمات لهم ومتابعة كافة مطالبهم.