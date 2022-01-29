نورلاند يدين هجوم داعش بالقطرون.. ويصفه بـ”الإرهابي”

أدان السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الهجوم الأخير لتنظيم داعش ،الذي وقع بالقرب من القطرون جنوب ليبيا، خلال اليومين الماضيين، واصفًا إياه بالإرهابي.

وعبّر “نورلاند”، في تغريدة له عبر حساب السفارة الرسمي على تويتر، عن تعازيه لأسر الضحايا الذين قُتلوا خلال الاشتباكات.

وأكد على دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا عبر مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، إضافةً إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

جديرٌ بالذكر أن المواجهات بين الجيش الوطني وتنظيم داعش، التي شهدها جبل عصيدة شرق القطرون يوم الأربعاء الماضي، أسفرت عن مقتل 19 من أفراد التنظيم، إلى جانب أربعة من قوات الجيش.

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