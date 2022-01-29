منتخب كرة السلة يكرم مندوب ليبيا بالجامعة العربية لمجهوده في دعم الفريق

أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، رفقة وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي،زيارة تفقدية لبعثة منتخبنا الوطني لكرة السلة، وذلك فى مقر إقامتهم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع منتخبنا الوطني لكرة السلة،من حيث التدريبات، والتجهيزات، فى معسكره بِمصر، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية، التى ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الأيام القادمة.

وأثنى أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، على حفاوة الاستقبال، وتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببعثة الفريق، وتوفير كافة وسائل الراحة التى أسهمت فى إنجاح المعسكر.

وقال وزير الرياضة بالحكومة عبدالشفيع الجويفي، خلال كلمته التى ألقاها فى اجتماعه مع بعثة الفريق، إن وزارة الرياضة تسعى وبحسب الإمكانيات المتاحة لها، لتقديم الدعم الكامل، لكل المنتخبات الوطنية، وذلك للمشاركة في مختلف المسابقات سواء العربية أو الدولية، لتمثيل ليبيا افضل تمثيل، ورفع علم ليبيا عاليا باسم الانتصار،وحصد الألقاب.

وفى ختام اللقاء كرم أعضاء بعثة المنتخب الوطني السفير عبدالمطلب ثابت، على كل المجهودات التى بذلها، والدعم الذي قدمه لبعثة الفريق، طوال إقامة بعثة الفريق في جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة، ستنطلق يوم 8 من فبراير، للعام الجاري2022، حيث سيشارك في منافساتها 8 منتخبات، ليبيا،الإمارات، لبنان، سوريا ، الصومال ، الاردن، تونس، الجزائر.