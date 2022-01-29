وزارة الصحة: 72 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا الخاضعة للعناية الفائقة بلغ 72 حالة.

وبينت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 159حالة فيما بلغ إجمالـــي الحالات الموجودة بالأقســام 87 حالة فيما بلغ إجمالـــي الوفيّــات 10 حالات.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد حالات الدخــول لمراكز العـزل بلغ خلال 24 ساعة 30 حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل 20 حالة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ليبيا.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي استمرار انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ليبيا وذلك عدة اعتبارات منها ارتفاع مؤشر عدد التكائر إلى 1.7 نهاية الاسبوع وارتفاع نسبة الحالات الموجبة إلى 28% في إشارة إلى زيادة انتشار المرض في المجتمع.