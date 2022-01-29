تعليم بلدية عين زارة: تعليق الدراسة جاء بعد تزايد الاصابات بين المعلمات والطلبة بشكل كبير

ليبيا – أكد مراقب تعليم بلدية عين زارة محمد القبايلي على أن تعليق الدراسة جاء بعد تزايد عدد الاصابات بين معلمات الفصول بشكل كبير، وطلب بعض أولياء الأمور الذين أكدو إصابتهم نتيجة عدوى من أبنائهم الذين لم تظهر عليهم الأعراض وثبتت إصابتهم من خلال إجراء التحاليل.

القبايلي قال في تصريح لمنصة “فواصل” إن الإصابات تتراوح بين 6 الى 8 إصابات في المدارس بين المعلمات فيما يزيد عدد الطلبة المصابين ببعض المدارس عن 25 طالب تنتقل إلى أفراد أسرهم.

وأشار إلى أنه تم توزيع نماذج طلب موافقة أولياء الأمور على الطلبة لتلقي أبنائهم اللقاح داخل المدرسة، وبصدد حصر الموافقات تمهيدا لتوفير فرق التطعيمات داخل المدارس لاعطاء الطلبة التطعيمات وصولا لتحصين أكبر عدد من الطلبة ضد الفيروس.

ونوّه إلى أن الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية توفر بنسبة 90%، ووصلت دفعة من الكتاب المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي وهي غير كافية وبانتظار توفر بقية الكمية للطلاب.

ولفت إلى أن المعلمات يعملن على تقديم المعلومة للطلبة من خلال غرف تواصل جماعية خاصة معهم كل حسب مادتها ولكن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وتذبذب خدمات الأنترنت تحول دون تمكنهن من ذلك.

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