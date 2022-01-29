بلدي بنغازي يبحث تعزيز العلاقات مع الجانب التركي

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي عمران بوجواري، على أهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر بين بنغازي وإسطنبول، بالإضافة لعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي، خاصة تلك التي لديها تعاقُدات سابقة في المدينة.

جاء ذلك خلال زيارة السفير التركي كنعان يلماز على رأس وفد يضم دبلوماسيين ورجال أعمال لبلدية بنغازي، حيث تم الاتفاق على توقيع مُذكرة تفاهم بين بلدية بنغازي وإحدى البلديات في تركيا، والعمل على زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي، والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة، وفق بيان بلدية بنغازي.

من جانبه أبدى السفير يلماز رغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الاقتصادية و التجارية المُشتركة، وعمل كُل ما من شأنه تقوية العلاقات التركية الليبية من خلال تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والخدمية.

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