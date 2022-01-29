مجلس بلديات فزان يطالب بتقديم الدعم للقوات المسلحة

وجه مجلس بلديات فزان تحذيرا من نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية، وتأثير ذلك في حال عدم أخذ هذه الجماعات على محمل الجد، داعيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم، وحاثهم في ذات الوقت على تقديم الدعم العاجل للقوات المسلحة بكل الطرق الممكنة، لمجابهة خطر الإرهاب المحدق ليس بفزان فقط بل بليبيا عامة.

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