اللواء سحبان يشيد بدور أهالي منطقتي القطرون و أم الأرانب في مساندتهم للقوات المسلحة

أوضح آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة ضد مجموعة من الدواعش في الجنوب قد أخذت ثلاثة أيام لمطاردتهم والقضاء عليهم، مشيراً بأن العملية شارك بها عدد من الوحدات التابعة للقوات المسلحة.

وأكد آمر غرفة عمليات الجنوب، في تصريحات خاصة بقناتنا، أن كل الوحدات التي قامت بهذا العمل تابعة للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، و أنه قد تم إرسال قوة من السرية العاشرة التابعة للواء طارق بن زياد وذلك لدعم بقية الوحدات في القضاء على الدواعش.

وأشاد اللواءُ سحبان إلى بالدور الذي لعبه سكان منطقة القطرون وأم الأرانب إذ إنهم لم يكونوا في منأى عن هذا الحدث، فقد شاركوا مع القوات القوات المسلحة في مطاردة العناصر الإرهابية.

وأوضح آمر غرفة عمليات الجنوب أن هذه العملية التي وُفقت فيها القوات المسلحة جاءت بعد جمعِ عدد من المعلومات، و نتيجة لاتساع المنطقة فإنها تعتبر عاملا مساعدا لحركة الدواعش.

وأكد اللواء سحبان على استمرار عمل القوات المسلحة في البحث والتحري حتى القضاء على بقية الإرهابيين في هذه المناطق.