أوحيدة: إذا أردنا إجراء الانتخابات يجب تغيير الحكومة الحالية

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إنه إذا أردنا إجراء الانتخابات يجب تغيير الحكومة الحالية، فالحكومة تشكل عائقا رئيسا أمام إجراء الانتخابات، وهي غير قادرة على إجرائها، وأصبحت جزءا رئيسيا من الأزمة.

أضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة هي السبب في فشل إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر، و الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حكومة قادرة على تأمين البلاد، وحل مشاكلها، ورفع المعاناة عن الليبيين.

وواصل قائلًا: ” حكومة الدبيبة لديها أخطاء لا تعد ولا تحصى، بدليل أن عددا كبيرا من وزرائها قيد التحقيق، ومن المفترض التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة في الجلسة المقبلة، ولكن هناك حوالي 50 نائبا من المنطقة الغربية طالبوا بتأجيل الجلسة”.