ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 January, 2022

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ،اليوم السبت ،قرارا رقم 39 لسنة 2022م، بتكليف رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام تسيير العمل بوزارة الصحة.

و كان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ،بحث ظهر اليوم خلال اجتماعه بديوان مجلس الوزراء مع مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض الدكتور حيدر السائح وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد.

كما تابع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض، مشددًا على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصةً بعد توفر كميات اللقاحات اللازمة.

من جانبه قال مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض الدكتور حيدر السائح ،إن هناك نقصًا في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفايروس، كما لم تصرف المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل ،مؤكدا على ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية التي يتوجب إتباعها.