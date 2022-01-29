“الدبيبة” يدعو لإطلاق حملة تطعيمات واسعة النطاق لمجابهة كورونا

شدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، في ظل توفر كميات اللقاحات اللازمة، بالإضافة لاتخاذ جملة من الإجراءات لتوفير النواقص والعمل على صرف المكافآت لمستحقيها بعد التأكد من أسماء المستفيدين.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدبيبة ضم رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، رفقة أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ناقش الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد.

من جانبه كشف السائح عن نقص في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفايروس، بالإضافة لعدم صرف المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل، مطالباً بإصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتّباعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية