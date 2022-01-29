وليامز تشرح رؤيتها ومخاوفها لمستقبل البلاد

أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، حوارا إعلاميا مستعرضة فيه جهودها ومسيرتها وقراءتها المستقبلية لحال البلاد.

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