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وليامز تشرح رؤيتها ومخاوفها لمستقبل البلاد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، حوارا إعلاميا مستعرضة فيه جهودها ومسيرتها وقراءتها المستقبلية لحال البلاد.

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قناة ليبيا

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