وليامز تشرح رؤيتها ومخاوفها لمستقبل البلاد

أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، حوارا إعلاميا مستعرضة فيه جهودها ومسيرتها وقراءتها المستقبلية لحال البلاد.
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قناة ليبيا
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