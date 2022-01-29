وزارة الخارجية: وفد مغربي يصل طرابلس تمهيداً لافتتاح القنصلية المغربية

وصل اليوم السبت الى العاصمة طرابلس وفد من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون إتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة، من أجل التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات وكان في استقبال الوفد مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي خليفة القايدي.

ويذكر أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة عقدت اجتماعاتها في أواخر العام الماضي، حيث توصلت الى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الاعمال، وتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية، وغير ذلك من المسائل القنصلية التي تخدم مواطني البلدين الشقيقين.