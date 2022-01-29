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العرفي: الدبيبة طبق كلمة غسان سلامة “كل يوم يولد مليونير جديد في ليبيا”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن تغيير الحكومة أصبح أمرا محسوما لإجراء الانتخابات؛ لأنها هي المعرقلة لذلك، وعدد كبير من وزراء الحكومة في السجن، وأتوقع أن باقي الوزراء والوكلاء سيتم استدعاؤهم للتحقيق.

أضاف في تصريحات صحفية أن حكومة “الدبيبة” أصبحت حكومة فساد، والجميع متفق على ضرورة تغييرها، فهذه الحكومة لم تسر بنا نحو الانتخابات، ولا نحو حل الأزمة.

واختتم قائلًا: “86 مليار دينار صرفتهم الحكومة دون أن نرى شيئا على أرض الواقع، و “الدبيبة” طبق كلمة غسان سلامة “كل يوم يولد مليونير جديد في ليبيا” وفق قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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