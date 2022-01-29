الجزائر تعلن قتل إرهابيين اثنين في اشتباك على شريطها الحدودي بالتزامن مع عمليات الجيش الليبي في القطرون

العنوان-الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن استشهاد عسكريين اثنين إثر اشتباكات مسلحة مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيرين.

وأضحت الوزارة أن العملية أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين واسترجاع رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، ورشاشين نوع كلاشنكوف وسيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة مختلفة العيارات.

ونقلت الوزارة عن أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنڨريحة، قوله: “نؤكد على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية حدودنا من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كافة ربوع الوطن، في كل الظروف والأحوال”.

سحق إرهابيين في القطرون

وتأتي العملية بالتزامن مع عملية عسكرية أطلقها الجيش الوطني الليبي ضد الجماعات الإرهابية بجبل عصيدة قرب القطرون.

وأعلن، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، الجمعة مقتل 24 داعشيا في معارك غرب القطرون في الجنوب الغربي.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي، أنه تم خلال العملية أسر عنصر تابع لتنظيم داعش الإرهابي واستشهاد أربعة جنود من الجيش الوطني.

وأشار إلى أنه تم توجيه كل الإمكانيات للقضاء على بقايا “داعش” في الجنوب الغربي، موضحًا أن التنظيم الإرهابي يتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر.

وأكد الناطق الرسمي أن المجموعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار.