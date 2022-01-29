سرقة محول وأسلاك كهربائية بطول 1500 متر بالرجبان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن سرقة 1500 متر من أسلاك الضغط العالي على خط آبار ترتوم من محطة 11/66 الرجبان.

وأضافت الشركة في بيان، عن قيام مجهولين بتفكيك محول كهربائي وسرقة ما بداخله من نحاس، بالإضافة لسرقة عدد 2 أعمدة كهربائية وذلك بدائرة توزيع الرجبان التابعة لإدارة توزيع الجبل.

يشار إلى أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية والاعتداءات على أصول الشركة شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من عجز في توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يدفعها لجدولة برنامج طرح أحمال يتجاوز 5 ساعات يومياً.

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