رئيس الحكومة يتابع الوضع الوبائي في البلاد

طرابلس 29 يناير 2022م (وال) ـ عقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت، اجتماعا، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن الاجتماع استعرض الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد.

وأضاف أن “الدبيبة” تابع خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض، وشدد على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصةً بعد توفر كميات اللقاحات اللازمة.

من جهته، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن هناك نقصًا في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفايروس، مضيفا أنه لم صرف المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل، وطالب بصدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية التي يتوجب إتباعها.

وأشار المكتب إلى أن “الدبيبة” أصدر تعليماته باتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتوفير النواقص والعمل على صرف المكافآت لمستحقيها بعد التأكد من أسماء المستفيدين. (وال)

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