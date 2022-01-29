البرلمان ينتظر من لجنة الطريق موعدا حاسما للانتخابات

يعتزم مجلس النواب عقد جلسة في مقره الرئيس في مدينة طبرق الإثنين القادم، يسعى خلالها البرلمان برئاسة، عقيلة صالح، ولجنة خارطة الطريق البرلمانية، لتقديم تصور حقيقي لموعد حتمي لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، توقعات ما ستحمله جلسة البرلمان.
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قناة ليبيا
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