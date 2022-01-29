إيقاف الدراسة بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24- خبر

أوصى رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة بإيقاف الدراسة إلى حين استقرار الوضع الوبائي الحالي المتزامن مع موجة البرد والمنخفض الجوي .

وقال العيضة لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن نحن أوصينا بوقف الدراسة والأمر متروك للبلديات، لما له تأثير سلبي على الطلبة. لافتاً أن المتحور الجديد سريع الانتشار ولدينا حالات دخول لصغار السو، وهذة تعتبر إشكالية لدينا في الفئات العمرية.

وأوضح أنهم لاحظوا زيادة في معدل الإصابات، وخصوصاً فالفئات العمرية ” 12 إلى 17 عاماً”، بالإضافة إلى إصابة المعلمين. وهذا يؤكد بداية الموجة الرابعة للفيروس شرق البلاد، تزامناً مع المنخفض الجوي.

وأشار إلى أن معدل حالات الدخول للعزل تجاوز 30 حالة بعد أن كان خلال الأسابيع الماضية يتراوح بين حالة إلى ثلاث حالات فقط.

وأضاف العيضة، أن هناك تخوف من ارتفاع معدل الإصابات، ومتوقع ارتفاع المعدل منتصف الاسبوع الجاري. مؤكداً أنهم سيواجهون اشكالية في العنصر البشري بمراكز العزل. حيث سيكون هناك عزوف كبير من العناصر الطبية والطب المساعدة بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم.

وأجاب العيضة على سؤال المراسل، حول تجهيز والاستعداد داخل المراكز العزل وتوفر الادوية والمستلزمات الطبية. قائلاً: ليس لدينا مشكلة في الاكسجين باستثناء مركز الأمل ببنغازي لأنه يستخدم الأكسجين السائل، وبذلك ستكون لدينا مشكلة كبيرة. حيث تم توريده في وقت سابق، وسيكون هناك نقص في حال ارتفع معدل الاصابات.