التعليم العالي: لن يسمح لغير الحاصلين على اللقاح بدخول الامتحانات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت استمرار العملية التعليمية في الجامعات طيلة أيام الأسبوع.

وقالت الوزارة إن أن هذا القرار جاء بناء على تقرير اللجنة المختصة بالوضع الوبائي وأخذ الإذن منها لفتح الجامعات أبوابها، مبينة أن الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح لن يسمح لهم بالدخول للامتحانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قررت اليوم السبت، إيقاف الدراسة بمراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمدّة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد، بسبب تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار اتخذ في اجتماع لوزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز.

وأوضحت الوزارة أن مدة إيقاف الدراسة سيتم احتسابها من عطلة نصف السنة لهذا العام، لافتة إلى أن الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم مُستمرة شرط التّقيّد بالبروتوكول الصحي المعمول به.