وفد مغربي يصل طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية

وصل اليوم السبت الى العاصمة طرابلس وفد من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون إتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة ، من أجل التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات وكان في استقبال الوفد مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد خليفة القايدي .

وتأتي هذه الخطوة الهامة التي ستسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس ، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم أليات التعاون بين المغرب وليبيا ،وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش الى الرباط في شهر يونيو الماضي ولقائها وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة ، كما تأتي وفقا لمتابعة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيد محمد خليل عيسى وذلك من أجل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ويذكر أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة عقدت اجتماعاتها في أواخر العام الماضي ، حيث توصلت الى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب ، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الاعمال ، وتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين ، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية ، وغير ذلك من المسائل القنصلية التي تخدم مواطني البلدين الشقيقين .