تكليف أبوجناح لتسيير وزارة الصحة عوضا عن الوزير الموقوف لدى النائب العام

العنوان-طرابلس

قرر، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تكليف نائبه رمضان أبوجناح، لتسيير مهام وزارة الصحة، عوضا عن الوزير، علي الزناتي، الموقوف احتياطيا من قبل النائب العام على خلفية فساد مالي وإداري.

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قراره رقم 39 لسنة 2022م، بتكليف السيد رمضان ابوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام تسيير العمل بوزارة الصحة. pic.twitter.com/BIS8EUY0Kl — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) January 29, 2022

وأعلن مكتب النائب العام، الأربعاء، مباشرة “التحقيق الثلاثاء في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله، لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية والإحجام عن التقيد بالمعايير”.

وأضاف أنه “أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية”.

وأوضح أن التحقيق يشمل قيامهما بأعمال “توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000 بالمائة من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها”.