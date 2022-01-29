أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن أكثر من 50 نائباً تقدموا بطلب لرئاسة المجلس بشأن تأجيل جلسة الإثنين المقبل لغرض التشاور.

وأوضحت النائب عائشة الطبلقي لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن الأمر لم يحسم بعد. وفي انتظار رد الرئاسة حول عقد جلسة من عدمه الإثنين المقبل.

باب الترشح

وقالت مصادر مطلعة أن مجلس النواب، يعتزم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة. يوم الإثنين المقبل .

وأفاد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، بأنه بعد فتح باب الترشح بفترة قد تصل يومين أو ثلاثة أيام سيتم اختيار رئيس الحكومة.

ونوه الصغير إلى أنه سيتم إمهال رئيس الحكومة الجديدة مدة 15 يوم لتشكيل الحكومة.

حكومة تكنوقراط

ويعمل مجلس النواب، على تشكيل حكومة “تكنوقراط” مصغرة، تتولى مهام محددة. منها إزالة العراقيل لإجراء الانتخابات، وتوفير الجانب الأمني لها.

وأفاد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن رئيس الحكومة الجديد سيكون من المنطقة الغربية. لافتا إلى أن التزكيات المطلوبة من المترشحين ستكون من القاعة وليس حسب الدوائر الانتخابية.

المحاصصة المناطقية

وحذر النائب من مبدأ المحاصصة المناطقية في اختيار التشكيلة الوزارية، داعيا إلى المضي في العملية الانتخابية وفق القوانين الصادرة عن النواب.

في غضون ذلك، أفاد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، بأنّ لجنة خارطة الطريق متعثرة في أعمالها ولم تقدم خطة واضحة إلى الآن.

مخرجات لجنة خارطة الطريق

الدغاري وفي تصريح لـ”عين ليبيا” ذكر أنّ تشكيل الحكومة من المفترض أن يكون عقب اعتماد مخرجات لجنة خارطة الطريق. ولكن رئيس مجلس النواب مُصر على تكليف حكومة جديدة .

من جانبه، قال عضو مجلس النواب جبريل الزوي، إن المجلس الأعلى للدولة لن يكون شريكا في المشاورات حول تشكيل الحكومة. وهذا الأمر حُسِم في جلسة النواب السابقة.