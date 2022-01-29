إيقاف الدراسة ببلديات طرابلس الكبرى أسبوعين بسبب كورونا

قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إيقاف الدراسة بمراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمدّة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد، بسبب تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار اتخذ في اجتماع لوزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز.

وأوضحت الوزارة أن مدة إيقاف الدراسة سيتم احتسابها من عطلة نصف السنة لهذا العام، لافتة إلى أن الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم مُستمرة شرط التّقيّد بالبروتوكول الصحي المعمول به.