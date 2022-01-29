غرفتا الصناعة في طرابلس وأثينا توقعان مذكرة تفاهم لرفع مستوى التبادل التجاري

أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة أثينا في اليونان؛ بهدف تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال ورفع مستوى التبادل التجاري.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان اليوم، إن مذكرة التفاهم جاءت بتوجيهات من الوزير محمد الحويج، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولفت البيان إلى عقد اجتماع على هامش توقيع الاتفاقية بين رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام بغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، ووكلاء وزارتي المالية والشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة أثينا، ووكلاء وزارتي الخارجية والنقل بالحكومة اليونانية.

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وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم، سبل تفعيل حركة النقل الجوي والبحري بين البلدين، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، مع تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والإنشاءات وتطوير البنية التحتية والصناعات الغذائية والطبية.