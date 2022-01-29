الولايات المتحدة تؤكد دعمها لعملية الجيش الوطني ضد داعش في القطرون

العنوان-طرابلس

أكدت، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، دعمها للعملية الأخيرة للجيش الوطني الليبي ضد تنظيم داعش الإرهابي في القطرون.

وأدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الهجوم الإرهابي لداعش الذي أدى إلى استشهاد جنديين تابعين لسرية الويغ بالمنطقة العسكرية فزان.

وقال نورلاند، “ندين الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في الجنوب ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والذين قتلوا في الاشتباكات”.

وأضاف، نورلاند، أن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد.

السفير نورلاند: “ندين الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في الجنوب ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والذين قتلوا في الاشتباكات. تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لحماية سيادة #ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد.” pic.twitter.com/mQ6pS96b4p — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 29, 2022

ووجه الجيش الوطني الليبي ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي إثر هجوم عناصره على دورية للجيش بالقرب من القطرون.

ورد الجيش بقوة على العملية الإرهابية، حيث استطاع نهاية الأسبوع الماضي من قتل 24 إرهابيا تابعين لتنظيم داعش وأسر أحد عناصره.

ووقعت الاشتباكات في منطقة جبل عصيدة بالقرب من القطرون في جنوب غرب ليبيا.