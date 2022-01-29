وفد مغربي في طرابلس تمهيداً لإعادة فتح القنصلية المغربية

وصل وفد من المملكة المغربية اليوم السبت إلى العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية، بهدف التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات.

وستُسهّل هذه الخطوة إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى الرباط في يونيو الماضي، ولقائها وزير الخارجية المغربي ناصر بو ريطة، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وسبق أن عقدت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة اجتماعاتها في أواخر العام الماضي، وتوصلت إلى الاتفاق حول عدد من المواضيع، من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

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