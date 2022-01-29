الدبيبة: نتابع الوضع الوبائي وسنصرف مكافآت

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم السبت خلال اجتماعه بديوان مجلس الوزراء مع مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض الدكتور حيدر السائح وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد.

كما تابع الدبيبة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض، مشددًا على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصةً بعد توفر كميات اللقاحات اللازمة.

وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض بأن هناك نقصًا في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفايروس، كما لم تصرف المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل، وضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية التي يتوجب إتباعها.

وأصدر الدبيبة تعليماته باتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتوفير النواقص والعمل على صرف المكافآت لمستحقيها بعد التأكد من أسماء المستفيدين.