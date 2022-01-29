الغويل يزور متحف القاهرة وشارع المعز

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

29 January, 2022

على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب قام وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل اليوم السبت بزيارة لمتحف الحضارة المصرية ، حيث استقبلته نائب الرئيس التنفيذي للإدارة والتشغيل بالمتحف القومي فيروز فكري سليم.

وتجول الغويل داخل أقسام المتحف و قاعاته و قاعة المومياوات الملكية.وكما زار الغويل شارع المعز بالقاهرة الفاطمية والذي يعتبر شاهدا حضاريا