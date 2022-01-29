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الغويل يزور متحف القاهرة وشارع المعز

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

29 January, 2022

على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب قام وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل اليوم السبت  بزيارة لمتحف الحضارة المصرية  ، حيث استقبلته نائب الرئيس التنفيذي للإدارة والتشغيل بالمتحف القومي  فيروز فكري سليم.
وتجول الغويل داخل أقسام المتحف و قاعاته و قاعة المومياوات الملكية.وكما زار الغويل شارع المعز بالقاهرة الفاطمية والذي يعتبر شاهدا حضاريا  

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بوابة افريقيا الاخبارية

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