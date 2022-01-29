بعد سحقها.. الجيش الوطني ينشر مقطع فيديو لموقع تمركز خلية داعش في جبل عصيدة

العنوان-القطرون

نشر، الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر موقعًا كانت خلية لداعش تتخذه تمركزًا لها في منطقة جبل عصيدة بالقرب من القطرون جنوب غربي ليبيا.

وجاء نشر المقطع، على الحساب الشخصي، لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، اللواء خالد المحجوب، بعد قضاء الجيش على خلية لتنظيم داعش الإرهابي في تلك المنطقة نهاية الأسبوع الماضي.

وجاءت العملية إثر هجوم إرهابي لعناصر الخلية على دورية استطلاع للجيش الوطني بمنطقة القطرون الصحراوية.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء الجمعة، سحق 24 إرهابيا من الخلية، إضافة لأسر واحد منها، خلال الاشتباكات مع الجيش الوطني، التي استمرت لنحو 44 ساعة متواصلة.

وأضاف المسماري، أنه “تم توجيه كل الإمكانيات للقضاء على بقايا داعش في الجنوب الليبي، وسط تعاون المواطنين في الجنوب”، متابعا “كما أرسلت القيادة العامة إمدادات عسكرية لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا التنظيم”.