الدبيبة يُكلّف نائبه أبوجناح بتسيير مهام وزارة الصحة

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكليف نائبه رمضان أبوجناح، بتسيير مهام وزارة الصحة بديلاً عن الوزير علي الزناتي الموقوف من النيابة العامة.

وكانت قوة الردع الخاصة قد أوقفت الزناتي في مطار معيتيقة بطلب من النائب العام، على خلفية إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصّل إليها موظفو ديوان المحاسبة، في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة، حيث أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً رفقة وكيل الوزارة.

يُذكر أن قرار الدبيبة أتى عقب اجتماعه مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في ظل موجة تفشي فيروس كورونا وضعف الإمكانات في مراكز العزل والفلترة.

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