الفريق أول الناظوري يطلع على سير عمل اركانات وادارات القوات المسلحة

التقى القائد العام المكلف ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق أول عبد الرازق الناظوري، بكل من المفتش العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي، ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس أركان القوات البحرية، وآمر الكلية العسكرية، ومدير إدارة الاستخبارات، ومدير إدارة الخدمات الطبية.

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الفريق أول الناظوري، بحث خلال اللقاء الذي عقده بمقر القيادة العامة بالرجمة، العديد من المواضيع بالإضافة الى تقديم عرض مفصل لسير عمل اركانات وادارات القوات المسلحة تحت إطار المتابعة والتقييم.